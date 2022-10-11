Kesinleşmiş hapis cezaları vardı, şafak operasyonuyla yakalandılar

Sakarya’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 şüpheli, polis ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde 11 adrese baskın düzenledi. Şafak operasyonlarında, haklarında çeşitli suçlardan en az 8 ay, en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.