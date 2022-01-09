Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde hakkında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydı bulunan ve halen hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Döşemealtı ilçesi, Organize Sanayi Bölgesinde Antalya İl Jandarmada Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Döşemealtı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanması maksadıyla planlı yürütülen faaliyet kapsamında hakkında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydı bulunan ve halen hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, düzenlenen operasyonda yakaladı. Olay ile ilgili şahıs gözaltına alındı.