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Kesikbaş cinayetinde 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki şahsın başı kesilerek öldürülmesin ilişkin

Asayiş 02.06.2022, 14:49
Kesikbaş cinayetinde 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki şahsın başı kesilerek öldürülmesin ilişkin

gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım günü başı kesilerek toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i serbest bırakılırken, kardeş ve yengenin de aralarında bulunduğu 6 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan R.A. ve M.T. ise jandarmadaki sorgularının ardından Çaycuma Adliyesi’ne çıkarıldı.

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