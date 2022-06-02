Keşif için dolaşan mühendis, ciple gölete uçtu

Arnavutköy’de harita çizimi için keşfe çıkan orman mühendisi, kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybederek ormanlık alandaki gölete uçtu. Arabadan hafif yaralı şekilde çıkan mühendis, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, harita çizimi yapmak için İmrahor Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanı keşfe giden Orman Mühendisi Halit Önol, 61 LE 114 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybederek gölete uçtu. Gölete uçan mühendis kaza sonrasında hafif yaralı şekilden araçtan çıkarak kenara yüzmeyi başarırken, araç sular altında kaldı. Çevrede piknik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiyeye bağlı balık adamlar göle batan araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan mühendis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suya gömülen aracın ise vinç yardımı ile göletten çıkarılacağı öğrenildi.

Kaza anına şahit olan ve o esnada ailesi ile piknik yapan Ali Yalçın, “Ben gürültü anından karşıdan koşarak geldim. Ben geldiğimde arkadaş sudan çıkmıştı ben kendisine seslendim iyi olduğunu söyledi. Ben 112’yi arayarak ihbarda bulundum, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bize araçta tek olduğunu orman mühendisi olduğunu ve keşif yaptığını söyledi yol biraz bozuk kendi dikkati de dağılınca düşmüş. Birazdan vinç gelecek araç çekilecek” dedi. Öte yandan mühendisin aracıyla uçtuğu gölet havadan görüntülendi.