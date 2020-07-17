Kesici aletle yaralanan sokak köpeğini mahalleli tedavi ettirdi
SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ SEVİLEN VE BESLENEN SOKAK KÖPEĞİNE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLER SALDIRDI. KESİCİ ALETLE YARALANDIĞI DÜŞÜNÜLEN SOKAK KÖPEĞİ VETERİNER TARAFINDAN TEDAVİ EDİLDİ.
Samsun’da kimliği belirsiz kişi tarafından mahallenin sevilen köpeği kesici aletle yaralandı. Mahalledeki evleri dolaşarak para toplayan çocuklar ise köpeğin tedavisine destekte bulundular.
Samsun’un Terme ilçesinde mahalle sakinleri tarafından küçüklüğünden beri sevilen ve beslenen sokak köpeğine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı. Kesici aletle yaralandığı düşünülen sokak köpeği veteriner tarafından tedavi edildi.
Köpeğin küçüklüğünden beri evinin etrafında dolaştığını ifade eden Emin Sağlam, köpeği birkaç sokak ileride kanlar içerisinde sızlanırken bulduğunu belirtti. Emin Sağlam, boynundan yaralanan sokak köpeğini veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Sağlam, “Mahallemizin maskotu köpeğe şiddet uygulayan kişilerin insanlığından şüphe duyuyorum. Çevresine hiçbir şekilde zarar vermeyen bu hayvanın nasıl olur da canını yakarlar? Köpeği evimin birkaç sokak sonrasında acılar içerisinde kıvranırken gördükten sonra hemen veterinere götürdüm. Burada hayvanın boynundaki kesiklere içten ve dıştan dikişler yapıldı. Hayvana büyük kesici aletlerle saldırılmış” dedi.
Çocuklar tedavi için para topladı
Veterinerde tedavi edilen sokak köpeğinin masrafları için mahalledeki çocuklar kendi aralarında ve komşularını kapı kapı dolaşarak para topladılar. Şu anda Emin Sağlam’ın evinin avlusunda yaşayan köpek, 15 gün boyunca göreceği tedavi sonrasında tekrar normal yaşantısına dönecek.
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