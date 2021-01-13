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Kesici aletle güvenlik görevlisini yaralayan şahıs tutuklandı
Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Otobüs Terminali’nde güvenlik görevlisini kesici aletle yaralayan şahıs tutuklandı.
Asayiş 13.01.2021, 18:44
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Zonguldak Belediyesi 100. Yıl Otobüs Terminali’nde güvenlik görevlisini kesici aletle yaralayan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Milli Egemenlik Caddesi Zonguldak Belediyesi 100.Yıl Otobüs Terminalinde meydana geldi. Y.E.Ç., ile güvenlik görevlisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Y.E.Ç., cebinden çıkarttığı kesici aletle güvenlik görevlisini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olaya müdahale ederek yaralı şahsa ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Y.E.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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