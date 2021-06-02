banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Sedat Peker'den yeni paylaşım: Daha ne davalar açılacak...
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!

Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı

Osmaniye’de hırsızlık amacıyla bir apartmanın etrafında keşif yapan hırsızlık şüphelisi şahıs çalacak bir şey bulamayınca apartmanın asansör boşluğunda bulunan semaveri çaldı.

Asayiş 02.06.2021, 08:29
Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı

Osmaniye’de hırsızlık amacıyla bir apartmanın etrafında keşif yapan hırsızlık şüphelisi şahıs çalacak bir şey bulamayınca apartmanın asansör boşluğunda bulunan semaveri çaldı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs’ta Fakıuşağı Mahallesi 45007 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çevresinde hırsızlık amacıyla keşif yapan bir şahıs çalmaya değer bir şey bulamayınca apartmanın asansör boşluğunda bulunan semaveri çaldı. Semaverin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı apartmana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Apartmanda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, semaveri çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan B.K. (20) olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda evinde saklandığı belirlenen şahıs kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edileceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu