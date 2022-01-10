Keserli saldırıda ağır yaralandı

Samsun’da aracıyla sokaklardan ve iş yerlerinden karton toplayarak geçimini sağlayan bir kişi keserli saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bugün meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, sokaklardan ve iş yerlerinden karton toplayarak geçimini sağlayan Adem Ö.(41), kavga sırasında sırtına keserle vurularak ağır yaralandı. Babasını telefonla arayarak keserli saldırıya uğradığını ve durumunun kötü olduğunu söyleyen Adem Ö. kendi idaresindeki kamyoneti ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan Adem Ö.’nün akciğerinde yırtılma olduğu, kaburgalarının kırıldığı tespit edildi. Adem Ö. bir gün önce kendisini gibi sokaklarda karton toplayan A.Y. ile aralarında kavga yaşandığı ve karakolluk olduklarını belirterek, A.Y.’nin eşi ve oğlunun bugün de kendisine keser ile saldırdığını ileri sürdü.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Adem Ö. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.