Keşan’ın kurtuluş gününde izdiham

Edirne’nin Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında izdiham yaşandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde etkinlikler çerçevesinde geleneksel geçit töreninin ardından esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları geçiş yaptı. Grupların geçişi sırasında töreni izlemeye gelen vatandaşlara çeşitli ikram malzemeleri dağıtıldı. Yumurta, meyve, şekerleme, ıslak mendil ve su pompası gibi ürünlerin geçiş yapan araçlardan atıldığı törende vatandaşlar kıyasıya yarıştı.

Küçük yaşta çocukların da aralarında bulunduğu grupta karmaşa yaşandı. Atılanları kapmaya çalışan vatandaşlar zaman zaman birbirlerinin üzerine çıkarken, yere düşenleri toplamak isteyenler ezilme tehlikesi yaşadı.