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Keşan’daki ölümlü kazanın davasından tahliye kararı çıktı, yakınları itiraz etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen ve Ozan Mutlu’nun hayatını kaybettiği trafik kazasının davasında, sürücüye tahliye kararı çıktı. Karara tepki gösteren aile ve ailenin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Asayiş 07.01.2022, 10:27
Keşan’daki ölümlü kazanın davasından tahliye kararı çıktı, yakınları itiraz etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen ve Ozan Mutlu’nun hayatını kaybettiği trafik kazasının davasında, sürücüye tahliye kararı çıktı. Karara tepki gösteren aile ve ailenin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz kasım ayında Paşayiğit Mahallesi’nde otomobilini sağ şeride park ederek araçtan inen sürücüye arkadan gelen otomobil çarpmış, kazada 22 yaşındaki Ozan Mutlu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından diğer aracın sürücüsü A.D.’nin tutuklu olarak yargılanmasına başlandı.

Taraflar arasında ilk duruşma dün gerçekleşti. Duruşmada sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, delilleri karartma ve kaçma şüphesi bulunmaması sebebiyle tahliyesine karar verildi. Kararın ardından mahkeme salonundan çıkan Ozan Mutlu’nun yakınları karara itiraz etti.

Ailenin avukatı Mehmet Ferhat Ünalan, davalı olan A.D.’nin salıverilmesine itiraz edeceklerini belirterek, "Müvekkillerim evlatlarını kaybettiler. Maalesef 22 yaşındaki bir genci kaybetmenin acısını yaşıyoruz ve bugün acımız daha da katlandı. Çünkü mahkemeden haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bir tahliye kararı çıktı. Bu karara elbette itiraz edeceğiz. Vicdanen kabul etmediğimiz bir karar. Acılı olan ailenin acısı katbekat artmıştır. Olayın oluş şekline baktığımızda, sanığın yönetimindeki aracın çok hızlı seyir halinde olduğu ve alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet verdiği dosya kapsamındaki delillerden anlaşılıyor. Daha adli tıptan dosyaya ilişkin deliller toplanmadan mahkeme tarafından tahliye kararının çıkmasını anlayabilmiş değiliz. Bu hususta her türlü hukuki yola başvurup gerekli itirazları yapacağız. İnşallah er ya da geç adaletin tecelli etmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ailenin acısı inanılmaz boyutta ve mağduriyetleri hat safhada. Bu karar da vicdanları sızlatan bir karar olmuştur" dedi.

Salıverilme kararına rağmen henüz yeterli delillerin toplanmadığına da dikkat çeken Avukat Ünalan, "Daha dosya kapsamındaki deliller tam anlamıyla toplanmış değil. Dosyamız adli tıp kurumunda. Sanığın alkol veya uyarıcı bir maddeyle araç kullanıp kullanmadığı hususunda bir tespit yapılmadı. Her ne kadar alkol raporunda 0.55 promil alkollü çıkmış olsa da ayrıca kan örneklerinden de adli tıptan bir rapor alınması aşamasında. Bir diğer delil toplanma aşaması ise keşif yapılması. Olay mahallinde mahkemece daha keşif yapılmadı ve bu keşif 21 Ocak’ta yapılacak. Bu keşif raporundan sonra da kusur raporu alınacak. Dosya bilirkişiye verilecek ve bilirkişi tarafından kusur raporu tencim edilecek. Bunların hepsine baktığımızda dosya kapsamındaki delillerin daha toplanmadığı ve 1 ay gibi kısa bir sürede ailenin acısı dinmemişken tahliye kararının çok zamansız, yersiz ve hukuka haykırı olduğu anlaşılmaktadır" şeklinde konuştu.

Ozan Mutlu’nun acılı ailesi ise mahkemenin ardından Paşayiğit Mahallesi’nde toplanarak mahkeme kararına itiraz ettiklerini söyledi. Mutlu’nun dedesi İsmet Mutlu, "Daha çocuğumuzun toprağı kurumadı" diyerek, şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Adalet Bakanımızdan, kaymamamızdan ve yetkili mercilerimizden yardım istiyoruz. Benim çocuğum trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir ay içinde karşı taraf da salındı. Hiç mi adalet yok? Bizim içimiz kor oldu ve vicdanımız yanıyor. Ben adaletimize güveniyordum. Bir dede, bir baba olarak ben 22 yaşındaki oğlumu kaybetmişken, bunu bugün nasıl bir ay içerisinde tahliye kararı verebiliyorlar? Bizim acımız dinmeden acımızı artırarak içimizi daha çok yaktılar. Bizler içimiz yanarak bu acıyı çekiyoruz. Bizler bugün bu tahliye kararını nasıl ve neden verdiğini anlamış değiliz. Bu hususta aklımızın almadığı neticeler var. Nasıl olur da bir ay içinde tahliye kararı verebiliyor? Bizler bu davaya itiraz ediyoruz. Adalet Bakanımızdan ve milletvekillerimizden bunu toplanıp bir karara bağlamasını istiyoruz."

Kazada hayatını kaybeden Mutlu’nun kayınvalidesi Sibel Karaduman da aynı duyguları paylaşarak, "Benim daha oğlumun toprağı kurumadı. Böyle birey olabilir mi? Benim daha vicdanım soğumadı. Benim oğlum öleli daha 40 gün olmadı. Böyle bir adalet nerde duyulup görülmüş. Böyle bir şey yok, olamaz" derken, acılı eşi Kader Mutlu ise "Benim eşim 22 yaşında öldü. Herkesin çoluk çocuğu, evladı var. Allah rızası için bize yol göstersinler. Ben genç yaşımda eşimi kaybettim. Daha 40 gün olmadan nasıl tahliye kararı veriliyor? Biz buna isyan ediyoruz. Bu nasıl bir kanun" şeklinde konuştu.

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