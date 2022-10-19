Keşan’da FETÖ operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde Yunanistan’a kaçma hazırlığında olan ve FETÖ üyesi olmak suçundan dosyaları bulunan 4 kişi yakalandı. Adli makamlar karşısına çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan dosyaları bulunan ve Yunanistan’a illegal yollarla kaçma hazırlığında bulunan 4 kişi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Keşan’a bağlı köy ara yollarında ele geçirilen şahıslar, daha sonra FETÖ üyesi olmak suçundan adli makamlara teslim edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.