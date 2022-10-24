Keşan’da çok sayıda kaçak elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri alınan karar üzerine Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı.

H.E. isimli kişiye ait yerde yapılan çalışmalar sonucunda, 12 kilo 956 gram nargile tütünü, 14 adet tek kullanımlık elektronik sigara, 33 kutu nargile tütünü, 50 adet elektronik sigara likidi, 47 adet nargile folyosu ve 83 adet sigara mentolü ele geçirildi.

İş yeri sahibi H.E. hakkında soruşturma başlatıldı.