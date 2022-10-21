Keşan’da çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. İ.Z. isimli şahsa ait olan mekanda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 43 farklı markada toplam bin 210 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İş yeri sahibi İ.Z. polis tarafından yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı.