Kerkük’teki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Irak’ın Kerkük kentinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak’ın Kerkük kentinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile üstlendi. Saldırıda, 9 polis hayatını kaybetmiş, 2 polis de yaralanmıştı. Patlama sonrası güvenlik güçleri ile DEAŞ’lı teröristler arasında çatışma çıkmış ve olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edilmişti.