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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rus ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yaptırımlar sayesinde Rus ekonomisi sarsıldı, savunma ve yüksek teknoloji sistemleri tıkandı" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna’daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi.
Kerkük’te son 72 saatte 25 DEAŞ’lı yakalandı
Irak’ın Kerkük kentinde son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandı.
Asayiş 22.03.2022, 20:39
Irak’ın Kerkük kentinde son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandı.
Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor. Kerkük’te son 72 saat içinde yapılan operasyonlar ile terör örgütü DEAŞ üyesi 25 kişi yakalandığı bildirildi. Güvenlik operasyonları kapsamında ayrıca 39 cinayet şüphelisinin gözaltına alındığı ifade edilirken, DEAŞ’a ait 7 barınağın imha edildiği, 36 mayın, 41 çeşitli silah ve teçhizatın ele geçirildiği aktarıldı.
Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Ali El-Freyci yaptığı açıklamada, Kerkük’te vatandaşların istikrarını bozmak isteyenlere göz açtırmayacaklarını vurguladı.