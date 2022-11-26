Kerkük’te sel felaketi: 2 çocuk hayatını kaybetti

Irak’ın Kerkük kentinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kerkük’te dün başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağış, seli beraberinde getirdi. Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kente bağlı Hasar köyünde bir evin sular altında kaldığı, 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer aile üyelerinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Şiddetli yağış Musul, Selahaddin ve Diyala kentlerini de etkisi altına aldı. Çok sayıda yol sular altında kalırken, bazı yerlerde de su baskını meydana geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Erbil kentinde de şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için tatil kararı alındı” ifadelerini kullanıldı.

Meteoroloji uzmanları, yağışın bugün de devam edeceği uyarısında bulundu.