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Kerkük’te patlama: 2 ölü
Irak’ın Kerkük kentinin yakınlarında Türkalan köyü Haşdi Şabi karargâhında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Asayiş 08.11.2021, 13:16
Irak’ın Kerkük kentinin yakınlarında Türkalan köyü Haşdi Şabi karargâhında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Irak’ın Kerkük kenti yakınlarındaki Türkmen köyü Türkalan’da bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri kaynaklarına göre, patlama Türkalan köyünde bulunan Türkmen Haşdi Şabi güçlerine ait karargâhta, Haşdi Şabi üyelerinin eğitimi esnasında eğitim alan askerlerin ellerinde patlayan bomba sonucu meydana geldi. Patlamada 2 Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.