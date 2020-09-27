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Kerkük’te BM çalışanı ölü bulundu

KERKÜK’TE BM MİSYONUNDA ÇALIŞAN BİR DOKTOR, GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.

Asayiş 27.09.2020, 09:23
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Kerkük’te BM çalışanı ölü bulundu

Irak’ın Kerkük kentinde Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan bir doktor, göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Irak güvenlik kaynaklarına göre, Kerkük’teki askeri hava alanında bulunan Birleşmiş Milletler misyonunda görevli 50’li yaşlardaki Filipinli Doktor Ronald Santos, göğsüne bıçak saplı şekilde ölü bulundu.

Güvenlik birimleri intihar ya da cinayet ihtimali üzerine olayı araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı. BM çalışanının cesedi otopsi için Kerkük adli tıp morguna kaldırıldı.

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