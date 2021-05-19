banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!

Keresteleri ateşe veren zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya sanayiinde 5 farklı yerde keresteleri ateşe veren şahıs adliyeye sevk edildi.

Asayiş 19.05.2021, 13:22
Keresteleri ateşe veren zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya sanayiinde 5 farklı yerde keresteleri ateşe veren şahıs adliyeye sevk edildi.

İnegöl Mobilya Sanayi Sitesinde 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastiklerini ateşe veren şüpheli Onur A.’nın 7 Mayıs 2021 tarihinde kapalı semt pazarının camlarını kırdığı da ortaya çıktı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu için bu tür olaylar gerçekleştiği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Yorumlar (0)
25°
açık