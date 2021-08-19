banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
PCR testleri ücretsiz olacak
PCR testleri ücretsiz olacak
Netflix kullanıcılarına uyarı;
Netflix kullanıcılarına uyarı; "Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılabilir"

Kereste fabrikasında korkutan yangın

Karabük’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Asayiş 19.08.2021, 21:57
Kereste fabrikasında korkutan yangın

Karabük’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, ilçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontrplak fabrikasında meydana geldi. Cemal Dereli’ye ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık