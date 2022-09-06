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Kereste fabrikasında korkutan yangın
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kereste fabrikasında toz emme sistemi kazanındaki elektrik arızasından çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asayiş 06.09.2022, 13:06
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kereste fabrikasında toz emme sistemi kazanındaki elektrik arızasından çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın toz emme sistemi kazanındaki elektrik arızası sebebiyle yangın çıktığı öne sürüldü. Fabrikadan dumanlar yükselirken durum itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Meydana gelen yangın neticesinde fabrikada maddi hasar oluşurken ekiplerin çalışması havadan da görüntülendi.
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