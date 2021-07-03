banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kereste fabrikasında silo bölümünün patlamasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Fabrikada çalışan işçilerin şans eseri yara almadan kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 03.07.2021, 14:42
Kereste fabrikasında filo patladı, itfaiye ekipleri alarma geçti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kereste fabrikasında silo bölümünün patlamasının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Fabrikada çalışan işçilerin şans eseri yara almadan kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Nermin Sokakta bulunan orman ürünlerinde bulunan talaş silosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silo içerisinde bulunan talaşların ısınması ile yangın çıktı. Durumu gören çalışanlar hemen 112 Acil Yardım Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Şans eseri çalışanlar ise yara almadan yangından kurtuldu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu