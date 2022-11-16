Kepez’de varil keserken ölen işçinin iş kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde belediye şantiyesinde 18 Ocak tarihinde kestikleri boş yağ varilinin patlayıp, alev almasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali Şahin’in (36) iş kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

Kepez Belediyesi’ne ait şantiyede, 18 Ocak’ta, boş yağ varili kesimi yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ali Şahin, varilin alev almasıyla vücudunda yanıklar oluşarak yaralandı. Ali Şahin kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından İstanbul’un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin yanık merkezine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi süren Şahin, hayatını kaybetti.

Kepez Belediyesine ait şantiyede Ali Şahin’in ölümüne ilişkin olayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde iş kazasındaki kusur durumları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde değerlendirilirken, olay sırasındaki görgü tanıklarının beyanları, ifadeleri, kolluk kuvvetlerinin tutanakları incelendi. Raporda, olay anına tanık olan işçilerin ifadesine yer verildi. Raporda, Kepez Limanı’ndan alınan ve kül toplama amacıyla kullanılacak yeşil renkteki varillerin oksijen kaynak setiyle Şahin ve arkadaşı F.G. tarafından kesilmeye çalışıldığı belirtildi. Raporda, F.G.’nin ifadesinde, kendisinin tam teçhizat ve yanmaz tulum giyerek işe başladığını, arkadaşı Ali Şahin’in ise normal iş kıyafetleri ile kesime başladığını söylediği kaydedildi.

Olayda F.G.’nin sadece montunun yandığı, vücudunda yanık olmadığı, Şahin’de ise patlama ve alevler nedeniyle büyük yanıklar oluştuğu bilgisine yer verilen raporda, Ali Şahin’in Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümünden mezun olduğu, 12 saatlik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimine garson olarak katıldığı, 7 Eylül 2019’da görev başladığı Kepez Belediyesi Hizmet Grupları Şirketindeki meslek adının garson (servis elemanı) olarak yer aldığı bildirildi.

Raporda, iş kazasında hayatını kaybeden Ali Şahin’in yaptığı işle alakalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasına rağmen "Gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kazanın meydana gelmesinde ’asli kusurlu’ olduğu" belirtildi.