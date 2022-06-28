Kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kepçe operatörünün iş makinesiyle devrilip sulara kapılması ile ilgili arama çalışması devam ediyor. Dere içinde çalışan kepçeler suyun yönünü değiştirmeye çalışırken Vali Cevdet Atay çalışmaları yerinde takip ediyor.

Düzce’de iki gündür etkili olan yağış dün gece geç saatlerinde etkisini arttırdı. Yağışla birlikte, birçok yer sular altında kaldı. Kaynaşlı ilçesinde ise kepçe operatörü, iş makinesi ile suya devrilerek kayboldu. Sabahın erken saatinde başlayan arama çalışmaları ise halen devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, arama çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yaşanan yağışlardan dolayı tüm ekiplerin sahada çalışma yaptığını belirten Cevdet Atay “Dün ilimiz için kırmızı alarm verilmişti. Beklenen gibi oldu. Yığılca ve Akçakoca ilçemizde meteorolojik verilere göre yağışlar aldık. Bundan dolayı kapanan köy yollarımız oldu. Kullanılmaz hale gelen köprülerimiz oldu. Vatandaşlarımız evleri hasar gördü. Arkadaşlarımız hem hasar tespit çalışmalarına başladı, komisyon kuruldu. Tüm kurumlarımız görevinin başında” dedi.

Atay, Köylere Hizmet Götürme Birliğinde operatör olarak görev yapan Okan Bayrak’ı arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirterek, "Yaşanan talihsiz olayla ilgili olarak inşallah bir an önce sonuç alırız. Köy yolu gittiği için bazı mahsur kalmalar oluyor, ekiplerimiz ulaşıyor. Bayağı bir vatandaşımızı tahliye ettik. Alınan tedbirlerde vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli, burada yaşadığımız kaza haricinde kimsenin burnu kanamadı en sevindirici tarafı bu” diye konuştu.

Kayıp kepçe operatörünü arama çalışması ise sürüyor.