Kepçe kovası üzerine düşen işçi öldü

Gümüşhane’de özel bir maden firmasının taşeron şantiyesinde çalışan işçi, iş makinesini tamir ederken kepçe kovası üzerine düştü. İşçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 09.00’da Gümüşhane’de faaliyet gösteren Karatoprak Madencilik’e ait şantiyede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, madencilik firması çalışanı Kani Önen (32), firmaya ait iş makinesinin arızasını gidermeye çalışırken, kepçe kovası üzerine düştü. Yere yığılan işçiyi gören mesai arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kepçe kovasının üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Kani Önen’in cenazesinin bulunduğu şantiyede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, ölen işçinin diğer 2 kardeşinin de aynı firmada çalıştığı ve bir kardeşinin İş Güvenliği Uzmanı olduğu iddia edildi.