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Kepçe dereden çıkarıldı, operatörü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sulara kapılan kepçe 16 saatlik çalışmayla dereden çıkartılırken, operatörü arama çalışmaları ise devam ediyor.

Asayiş 28.06.2022, 22:10
Kepçe dereden çıkarıldı, operatörü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sulara kapılan kepçe 16 saatlik çalışmayla dereden çıkartılırken, operatörü arama çalışmaları ise devam ediyor.

Düzce’de iki gündür etkili olan sağanak yağış devam ederken, yağışlar dolayısıyla Üçköprü Köprüsü de taşkınlara sebep oldu. Yükselen sel suları, dere kenarında bulunan fabrikayı bastı. İl Özel İdaresi’nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak’ın kullandığı iş makinesi devrildi. Okan Bayrak ise sulara kapılarak kayboldu. Bayrak’ı bulmak için yapılan çalışmalarda dere yatağının yönü değiştirildi. Durgunlaşan su yüzeyinde kepçeyi iş makineleriyle parça parça çıkarma çalışmasına başlandı. Yaklaşık 16 saatlik çalışma sonrasında kepçe bulunduğu yerden çıkartıldı. Kayıp operatör ise kepçede bulunamayınca, dere yatağında arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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