Kenya’daki otobüs kazasında ölü sayısı 32’ye yükseldi

Kenya’nın Kitui kasabasında Enziu Nehri’ni geçmek isteyen yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 32’ye yükseldi.

Kenya’nın Kitui kasabasında cumartesi günü Enziu Nehri’ni geçmek isteyen bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada, dün 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve toplam can kaybı sayının da 32’ye yükseldiği bildirildi. Kitui Valisi Charity Ngilu dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Otobüsün enkazı nehirden tamamen çıkarıldı. Bugün 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve toplam can kaybı sayısı 32’ye yükseldi. Nehir yatağında hiçbir cansız bedenin kalmaması için kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek” ifadelerine yer verdi.