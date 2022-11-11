Kentsel dönüşüm için boşaltılan evlerde hırsızlık

Karabük’te kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan evlerin demir korkulukları ile içeride bulunan bazı eşyalar hırsızlar tarafından çalındı.

Olay Soğuksu Mahallesi Derviş Caddesinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm yapılacağı gerekçesiyle vatandaşlardan bazıları evlerinden taşındı. Bir süre sonra atıl halde kalan ve vatandaşların içeride eşyalarını sakladığı evleri gözlerine kestiren hırsızlar, demir korkulukları keserek girdikleri evlerde maddi değeri olan malzemeleri çaldı.

Hırsızlık olayını haber alan ev sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken, kimliği belirsiz hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentsel dönüşüm için evlerinden taşındıklarını, bazı eşyaların da evlerinde durduğunu belirten ev sahiplerinden Selamettin Soylu, “Burada hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Bizim de başımıza geldi. Burası üç kat. Bütün eşyaları boşaltmışlar” dedi.

Soylu, hırsızların kapıları kırarak girdikleri evde yeğeninin geçici olarak koydukları yeni eşyalarını da çaldıklarını söyledi.

Hırsızların, ağabeyinin birinci kattaki dairesinde bulunan 5 çuval cevizlerini de çaldıklarını aktaran Soylu, “Ağabeyim cevizlerini almaya gelmiş. Baktığında her tarafın kırıldığı görüyor. Sonra bize haber verdi. Ondan sonra durumu polise bildirdik. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı” diye konuştu