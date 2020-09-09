Kenevir ve esrar satıcılarına jandarma darbesi
AKSARAY’DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYAN JANDARMA EKİPLERİ 4 AYRI ADRESE YAPTIĞI EŞ ZAMANLI OPERASYONDA EKİLİ 53 KÖK KENEVİR BİTKİSİ, 3 KİLO 500 GRAM KUBAR ESRAR, AV TÜFEĞİ, KURUSIKI TABANCA VE ÇOK SAYIDA FİŞEK İLE MERMİ ELE GEÇİRDİ.
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri 4 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda ekili 53 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 500 gram kubar esrar, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ile mermi ele geçirdi.
Operasyon, Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 3 ayrı adrese ve Ortaköy ilçesinde 1 adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. ve F.Y. isimli 2 şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği, kubar esrar bulundurduğu, uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, isimleri belirlenen 2 şüpheli şahsa yönelik takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri sabah saat 07.00’de operasyon için düğmeye bastı. Ağaçören ve Ortaköy ilçesinde 4 ayrı adrese Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerin bahçelerinde yapılan arama ve incelemelerde 53 kök ekili kenevir bitkisi, ikamet içerisinde yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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