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Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Asayiş 14.05.2021, 12:05
Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Köseoğlu vücuduna kenenin yapıştığını fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan Köseoğlu, Develi Devlet Hastanesine başvurdu. Buradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alınan Köseoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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