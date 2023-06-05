Kene kabusu geri döndü: Sivas’ta yılın 3’üncü ölümü gerçekleşti

Sivas’ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde ikamet eden H.Y. (54) vücuduna yapışan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün ölen hastanın cenazesi ailesine teslim edildi. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde KKA tanısıyla yatan başka hastalar da bulunduğu belirtildi. Uzmanlar kene ısırmalarının ölümcül sonuçlar doğurabildiğini hatırlatarak, özellikle hayvancılıkla uğraşanları dikkatli olmaları, vücutlarına yapışan keneleri kendileri çıkartmamaları konusunda uyardı.