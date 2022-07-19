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Kene can alamaya devam ediyor

Sivas’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 19.07.2022, 15:01
Kene can alamaya devam ediyor

Sivas’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan M.A. (49) rahatsızlanınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A. burada KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bir süre tedavi gören M.A. hayatını kaybetti. M.A.’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tokat’ın Reşadiye ilçesine götürüldü.

Vücuduna yapıştı

Diğer yandan Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Avşar köyünde yaşayan D.Ş’nin (73) vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan D.Ş, KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. D.Ş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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