banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Dedeler Facebook, torunlar Instagram kullanıyor
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Hadi Özışık Sedat Peker'le görüşürken bu kafedeymiş!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!
Galatasaray'da 14 milyon euroluk kriz!

Kendisini uzlaşmacı avukat olarak tanıtan kadın dolandırıcı yakalandı

Antalya’da kendisini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttan kadın dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Asayiş 21.05.2021, 18:09
Kendisini uzlaşmacı avukat olarak tanıtan kadın dolandırıcı yakalandı

Antalya’da kendisini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttan kadın dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre R.A. isimli şahıs, kendisini uzlaştırmacı avukat A.A. olarak tanıtan ve oğlunun uzlaştırma kapsamında olan mala zarar verme suçu ile ilgili dosyasını kendisinin takip ettiğini söyleyerek aynı gün buluşmak isteyen kadının, buluştukları esnada uzlaştırma masrafları ve diğer giderler için 17 bin TL para aldığını, daha sonradan şahsın avukat ve uzlaştırmacı olmadığını öğrendiğini, kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda kendisini uzlaştırmacı avukat A.A. olarak tanıtan A.B. isimli kadının eşkal bilgileri ve açık kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli 19 Mayıs günü yakalanıp yapılan incelemede şahsın benzer suçlardan suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.B., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu