Kendisini savcı olarak tanıtıp 351 bin TL dolandırdı

Çorum’da kendisini savcı olarak tanıtarak yaşlı bir vatandaşı telefondan 351 bin TL dolandıran şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum’da yaşayan bir vatandaş, telefonla arayarak, “Adınız suç örgütüne karıştı, sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz, sizi aklamaya çalışıyoruz, evinizde ne kadar para, altın varsa evinize gelecek olan polise vermeniz gerekiyor” diyen B.D. isimli şahıs, ağına düşürdüğü vatandaşın 91 bin 500 TL nakitini ve 260 bin TL tutarında ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, suç duyurusunda bulundu.

Para ve ziynet eşyaları ile yakalandı

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izleyip dolandırıcının kimliğini tespit eden polis ekipleri, B.D.’nin Niğde’de olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin uzun süren takibinin ardından B.D., Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Niğde’den Çorum’a getirilen B.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.