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Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliden 9 milyon liralık vurgun

Antalya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak iki kişiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş 03.06.2022, 12:54
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliden 9 milyon liralık vurgun

Antalya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak iki kişiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya’da M. Ü. ve N. Ü., kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişiye, 550 bin TL, 414 bin 751 dolar ve 116 bin Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 9 milyon lirayı elden verdiklerini ve dolandırıldıklarını beyan ederek polise şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalarda şüphelisi A.K., dün yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., Adliyeye sevk edildi.

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