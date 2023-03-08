Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı polisten kaçamadı

Konya’da kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp, aradığı kişilere isimlerinin terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, bir vatandaştan 125 bin lira nakit para ile 200 gram altın alan dolandırıcı Niğde’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde ikamet eden A.M. isimli yabancı uyruklu bir kişi, dolandırıldığını söyleyerek polis merkezine başvuruda bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın peşine düşen polis ekipleri, dolandırıcıların kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıklarını, A.M.’ye adının FETÖ terör örgütüne karıştığını ve bu durumu para karşılığında düzeltebileceklerini söyleyerek yüklü miktarda para talep ettiklerini tespit etti. Dolandırıcıların ağına takılan A.M.’nin dolandırıcılara 125 bin lira nakit para ve 200 gram altın verdiği anlaşıldı. Kısa süre içerisinde şüphelinin E.B. (50) olduğunu tespit eden emniyet güçleri, yüz binlerce liralık vurgun yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli Niğde’nin Bor ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında işlem başlatılan E.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.