Kendisini polis olarak tanıttığı taksicinin 400 lirasını gasp eden şahıs, 24 yılla yargılanıyor

Bolu’da, kendisini polis olarak tanıttığı taksinin sürücüsünü silahla korkutarak 400 lirasını gasp eden gasp eden sanık, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, “Cezaevinin ne olduğunu öğrendim ve ders aldım” dedi.

Olay, Ekim ayında kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. (21) isimli şahıs, kent merkezinde bindiği taksi ile bir süre seyahat ettikten sonra taksi sürücüsüne kendisini polis olarak tanıtarak kurallara uymadığı gerekçesiyle 10 bin lira ceza kesileceğini söyledi. Bin lira karşılığında cezadan kurtulacağını söylediği taksi sürücüsü Mustafa Okyay’ın (59) teklifi reddetmesi üzerine Emre K., silahını çıkarmakla tehdit ederek sürücünün 400 lirasını gasp etti. Olayın ardından Mustafa Okyay, emniyet müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’gece vakti yağma ve silahla yağma’ suçlamasıyla Emre K. hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“Silah var sanarak parayı verdim”

Mustafa Okyay, yaşadığı olayın ardından hem parasından hem de işinden olduğunu ifade ederek, “Saat 03.00 sıralarında şahıs, çalıştığım taksime müşteri olarak bindi. Bir müddet gittikten sonra arabayı karanlık bir yere çekmemi isteyerek ’sen kuralları çiğnedin. Beni dolaştırdın. Ben polisim. Sana 10 bin lira ceza yazılacak. Ya ekiplere 10 bin lira verirsin ya da bana bin lira verirsin’ dedi. Ben de yanımda paramın olmadığını ve cezam neyse çekerim dedim. O sırada elini beline attı. Silah var sanarak, üzerimde bulunan hem kendi paramı hem de taksiden kazandığım 400 lirayı kendisine korkudan verdim. Şahıs, parayı aldıktan sonra ’sende daha para vardır. Bir kurşunluk işin var. Çocuklarına yazık değil mi? Bıçaklayayım mı seni, bu konuda kesinlikle polise şikayetçi olmayacaksın’ diyerek aldığı arabanın anahtarını bana geri vererek, taksiden inerek uzaklaştı. Bu sanık yüzünden hem paramdan oldum hem de işimden. Kedisinden şikayetçiyim. Cezasını çekmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Alkollü olduğum için bazı şeyleri hatırlamıyorum”

Taksicinin parasını gasp eden Emre K. ise “O gece taksiye bindiğim doğru ama kendimi polis olarak tanıtmadım ve kendisinden zorla para almadım. Ayrıca ’trafik cezası kestireceğim’ diye bir şey söylemedim. Aldığım paranın 300 lirasını geri iade ettim. Elime belime attığım da doğrudur. Çok alkollü olduğum için bazı şeyleri hatırlamıyorum. Cezaevinin nasıl bir yer olduğunu öğrendim ve dersimi aldım. Cezaevindeyken kendime doğruları söyleyeceğime dair söz verdim. Size burada doğruları söylüyorum. Kalan zararını da gidermek istiyorum” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.