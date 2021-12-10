banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...
Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni, Kazakistan devlet televizyonunda...
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de

Kendisini polis olarak tanıttığı taksicinin 400 lirasını gasp eden şahıs, 24 yılla yargılanıyor

Bolu’da, kendisini polis olarak tanıttığı taksinin sürücüsünü silahla korkutarak 400 lirasını gasp eden gasp eden sanık, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, “Cezaevinin ne olduğunu öğrendim ve ders aldım” dedi.

Asayiş 10.12.2021, 13:54
Kendisini polis olarak tanıttığı taksicinin 400 lirasını gasp eden şahıs, 24 yılla yargılanıyor

Bolu’da, kendisini polis olarak tanıttığı taksinin sürücüsünü silahla korkutarak 400 lirasını gasp eden gasp eden sanık, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, “Cezaevinin ne olduğunu öğrendim ve ders aldım” dedi.

Olay, Ekim ayında kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. (21) isimli şahıs, kent merkezinde bindiği taksi ile bir süre seyahat ettikten sonra taksi sürücüsüne kendisini polis olarak tanıtarak kurallara uymadığı gerekçesiyle 10 bin lira ceza kesileceğini söyledi. Bin lira karşılığında cezadan kurtulacağını söylediği taksi sürücüsü Mustafa Okyay’ın (59) teklifi reddetmesi üzerine Emre K., silahını çıkarmakla tehdit ederek sürücünün 400 lirasını gasp etti. Olayın ardından Mustafa Okyay, emniyet müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’gece vakti yağma ve silahla yağma’ suçlamasıyla Emre K. hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“Silah var sanarak parayı verdim”

Mustafa Okyay, yaşadığı olayın ardından hem parasından hem de işinden olduğunu ifade ederek, “Saat 03.00 sıralarında şahıs, çalıştığım taksime müşteri olarak bindi. Bir müddet gittikten sonra arabayı karanlık bir yere çekmemi isteyerek ’sen kuralları çiğnedin. Beni dolaştırdın. Ben polisim. Sana 10 bin lira ceza yazılacak. Ya ekiplere 10 bin lira verirsin ya da bana bin lira verirsin’ dedi. Ben de yanımda paramın olmadığını ve cezam neyse çekerim dedim. O sırada elini beline attı. Silah var sanarak, üzerimde bulunan hem kendi paramı hem de taksiden kazandığım 400 lirayı kendisine korkudan verdim. Şahıs, parayı aldıktan sonra ’sende daha para vardır. Bir kurşunluk işin var. Çocuklarına yazık değil mi? Bıçaklayayım mı seni, bu konuda kesinlikle polise şikayetçi olmayacaksın’ diyerek aldığı arabanın anahtarını bana geri vererek, taksiden inerek uzaklaştı. Bu sanık yüzünden hem paramdan oldum hem de işimden. Kedisinden şikayetçiyim. Cezasını çekmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Alkollü olduğum için bazı şeyleri hatırlamıyorum”

Taksicinin parasını gasp eden Emre K. ise “O gece taksiye bindiğim doğru ama kendimi polis olarak tanıtmadım ve kendisinden zorla para almadım. Ayrıca ’trafik cezası kestireceğim’ diye bir şey söylemedim. Aldığım paranın 300 lirasını geri iade ettim. Elime belime attığım da doğrudur. Çok alkollü olduğum için bazı şeyleri hatırlamıyorum. Cezaevinin nasıl bir yer olduğunu öğrendim ve dersimi aldım. Cezaevindeyken kendime doğruları söyleyeceğime dair söz verdim. Size burada doğruları söylüyorum. Kalan zararını da gidermek istiyorum” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8