Kendisini polis olarak tanıttı, 500 bin lira dolandırdı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 71 yaşındaki kadına kendisini polis olarak tanıtan ve toplam 500 bin lira değerinde altın döviz ile Türk lirası alan şüpheli, kaçtığı Ankara’da polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.B. (42) isimli şüpheli hendek ilçesinde 71 yaşındaki bir kadını arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına, adının organize bir suça karıştığını, kendisinin bu suçtan kurtulması için asıl suçluların yakalanması gerektiği ve bu operasyonda kullanılması içinde evde bulunan para ile mücevherleri gelip alacaklarını söyledi. Paniğe kapılan kadın ise kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye inanarak toplam 500 bin lira değerinde altın, döviz ve Türk liralarını teslim etti. Şüpheli dolandırıcılık yaptıktan sonra kayıplara karışırken yaşanan durumunun öğrenilmesi üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, şehir genelinde 274 güvenlik kamerası ve 3 bin 500 araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde ekipler, şüphelinin yakalanmamak için sürekli kıyafet ve ticari taksi değiştirdiğini belirledi. Adım adım iz süren ekipler, şüphelinin dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla Ankara’ya kaçtığını tespit etti. Burada yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Sakarya’ya geri getirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.