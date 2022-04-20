Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla mahsur kaldı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir genç, manzara seyretmek için çıktığı kaledeki kayalıklarda kendisini kurtarmak isteyen arkadaşı ile mahsur kaldı. Seferber olan ekipler iki arkadaşı halatlarla kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kozan Kalesi’nin surlarına çıkarak kentin manzarasını izlemek isteyen Furkan Dal (16) isimli genç, kalede mahsur kalınca arkadaşı Yiğithan Sürücü’yü (18) cep telefonuyla arayarak yardım istedi. Yiğithan Sürücü de arkadaşını kurtarmak isteyince mahsur kaldı.

Kayalıklarda mahsur kalan gençler 112’yi arayarak yardım istedi. Polis, itfaiye ve Cankur ekipleri gençleri kurtarmak için seferber oldu.

Polisler, yaklaşık 300 metrelik kayalıklara tırmanan gençleri, hareket etmemeleri konusunda uyarıp, kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemelerini istedi. Cankur ve itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışması sonunda halatlarla kayalıklardan gençlerin yanına indi. İki arkadaş daha sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Furkan Dal ilçenin manzarasını seyretmek için kaleye çıktığını belirterek, "Mahsur kaldım. Ne tırmanabildim ne inebildim. Arkadaşı aradım o da mahsur kaldı. Polis ve itfaiye ekipleri sağolsun kurtardılar. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kurtarmak istediği arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Yiğithan Sürücü ise, "Arkadaşım beni aradı ben de vatandaşlık görevimi yaptım. Ama ben de mahsur kaldım. Bizi kurtaran ekiplere teşekkür ederiz" diye konuştu.