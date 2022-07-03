Kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp 7 vatandaşı 1 milyon TL’ye yakın dolandırdı

Kendini jandarma personeli olarak tanıtıp 4 ilde 7 vatandaşı 1 milyon TL’ye yakın dolandıran şahıs, 11 vatandaşı dolandırmaya çalıştığı sırada Isparta’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden vatandaşları sabit ev telefonlarından arayan H.D. kendisini jandarma personeli olarak tanıttı.

Şahıs, Isparta ilinde 3, Afyonkarahisar, Aydın, Kütahya ve Muğla illerinde birer olay olmak üzere toplam 7 vatandaşı 58 bin 850 TL, 3 bin euro ve 783 bin 650 TL değerinde altını elden alarak toplam 895 bin TL dolandırdı.

Şüpheli H.D. 30 Haziran 2022 tarihinde Denizli ilinden Isparta iline plakasız motosiklet ile gelerek aynı taktik ve yöntemleri kullanmak suretiyle Eğirdir ilçe ve köylerinde 11 vatandaşı dolandırmaya çalıştığı sırada Suç Araştırma Timi (JASAT) İstihbarat unsuru ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından icra edilen takip ve operasyon sonucunda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen H.D., tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.