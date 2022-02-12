banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Kendisini gasp etmeye çalışan kişiyi öldüren üniversite öğrencisinin tahliyesine yeni gelişme

Bursa’da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasp etmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu’yu (31) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör (21), ’suçun mahiyeti’ ve ’mevcut delil durumu’ göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Kör’ün tahliyesinde, ölen Aysu’nun elinde bulunan tornavida, belindeki çakmak gazı ile yanında bulunan uyuşturucunun yanı sıra olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar’ın ifadesinin etkili olduğu belirtildi. Erkan Aysu’nun kardeşi Ramazan Aysu ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Asayiş 12.02.2022, 16:45
Kendisini gasp etmeye çalışan kişiyi öldüren üniversite öğrencisinin tahliyesine yeni gelişme

Bursa’da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasp etmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu’yu (31) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör (21), ’suçun mahiyeti’ ve ’mevcut delil durumu’ göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Kör’ün tahliyesinde, ölen Aysu’nun elinde bulunan tornavida, belindeki çakmak gazı ile yanında bulunan uyuşturucunun yanı sıra olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar’ın ifadesinin etkili olduğu belirtildi. Erkan Aysu’nun kardeşi Ramazan Aysu ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, boş zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör’ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör’ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu’yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu’nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112’yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. ’Hırsızlık’, ’uyuşturucu kullanmak’, ’tehdit’, ’kasten yaralama’ suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise çıkarıldığı mahkemece `cinayet´ suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık soruşturması sonunda Enes Kör hakkında, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’Kasten adam öldürmek’ suçundan ’müebbet hapis ezası’ istemiyle dava açıldı. Enes Kör’ün ailesinin, avukatı aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ’suçun mahiyeti’ ve ’mevcut delil durumu’ göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra Enes Kör’ün tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyetinin tahliye kararı vermesinde, olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar’ın verdiği, "Olayın yaşandığı sokakta oturuyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonra dışarıdan bir yüksek ve bir alçak ses geldiğini duydum. Alçak ses `imdat´ diyordu. Bağrışmalar üzerine birinci kat penceresini açtım. Tanımadığım bir şahıs Enes’i komşu bahçe duvarına yaslamış, bir eliyle Enes’in boynunu, diğer eliyle de karnını bastırdığını gördüm. Ancak elinde bir şey görmedim. Bu arada, Enes sağ elindeki telefonu havaya kaldırmış şekilde kendini savunmaya çalışıyordu. Ben onları izlediğim sırada Enes, karşısındaki kişiyi itekledi. Bu sırada şahsın Enes olduğunu anladım. Sonra telefonu alıp polisi aramak için içeriye girdim. Geri döndüğümde, Enes’in `Aman Allah’ım´ sesini duydum. Elleri havada idi. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Elinde tornavida vardı. Enes de titriyordu. Komşum olan Enes aşağıya doğru giderken, şahsın Enes’in arkasından (kardeş bir dakika baksana) diye seslendiğini duymuş" şeklindeki ifadesinin etkili olduğu öğrenildi.

Mahkeme heyetinin bu kararı verirken, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, ölen Erkan Aysu’nun elinde tornavida olması, cebinde çakmak gazı ile yanında, alüminyum folyoya sarılı olan bir miktar uyuşturucunun çıkmasını da dikkate aldığı belirtildi. Erkan Aysu’nun kardeşi Ramazan Aysu, ağabeyinin yüz kızartıcı olmayan iki ayrı suçtan kaydının bulunduğunu belirterek, "Ağabeyimi öldüren kişi toplumda, ’melek’ gibi anlatılıyor. Yargılama sonunda o kişinin ne kadar soğukkanlı katil olduğu ortaya çıkacaktır. Sanığın tahliye edilmesi bizi çok üzdü. Adaleti, mahkeme mi yoksa sosyal medyamı tecelli edecek. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 31
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 23 16
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Celta Vigo 24 31
10. Rayo Vallecano 22 31
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11