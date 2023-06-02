Kendisini dolandıran müşteriye seslendi: “Bu işlerle uğraşma birine toslarsın”

Bursa’da telefon almak için girdiği dükkanda beğendiği telefonu almak için nakit parasının olmadığını söyleyen şahıs, satıcının hesabına para aktarmış gibi yapıp aldığı telefonla kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hem telefonundan hem de parasından olan dükkan sahibi, “Bak insanların iyi niyetini sömürüyorsun, bir gün fena toslarsın. Bu işleri bırak, adam gibi çalış” dedi.

Merkez, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi üzerinde telefon dükkanı olan Mehmet Asya ve yeğeni Emircan Asya geçtiğimiz günlerde müşteri olarak gelen bir kişiyle telefon pazarlığına oturdu. Müşteri kılıklı dolandırıcı bir müddet telefonları incelerken, kendisine gösterilen 4 bin 500 liralık telefonu beğendi. İkili fiyatta anlaşınca telefonu alacak kişi, üzerinde nakit para olmadığını iddia ederek Metin Asya’nın banka hesabına para atmak istedi. Bunun üzerine Metin Asya’nın müşteriden telefon numarası alıp çağrı bıraktı. Güven sağlayan şüpheli, telefonu aldıktan sonra mobil bankacılık hesabını gösterip para atıyormuş gibi yapıp dükkandan ayrıldı. Dükkan sahibi ise paranın bir süre sonra yatmadığı görünce telefonu sattığı kişiyi aradı. Fakat ne telefon açıldı, ne de para geldi. Dolandırıldığını anlayan Metin Asya ve yeğeni Emircan Asya kendilerini kandıran kişiye seslenerek ; “ İnsanların güvenini kırma, adam gibi çalış bu dolandırıcılık işleriyle de uğraşma. Bir gün fena toslarsın.” dedi.

Dolandırıcının pazarlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendisi dolandıran şahsın profesyonel olduğunu belirten Metin Asya, “Yeğenim müşteriyle ilgileniyordu. Pazarlık yapıp anlaştılar. Parayı hesabına göndereceğini söyleyip gitmiş. Daha sonra dolandırdığını anladık. Adam tam bir profesyonel. Böyle insanlar yeğenim gibi genç esnafları ticarete küstürüyor. Güvenlik kameralarını inceledik kendisinden şikayetçi olduk” diye konuştu.

Esnaflığa talihsiz başlayan Emircan Asya, “Müşteri gelip cihaz alacağını söyledi. Bende kendisine cihazları gösterdim. Daha sonra fiyatta anlaştık. Bana para çekip geleceğini söyledi. Ardından birkaç bahane saydı. Daha sonra parayı banka hesabıma havale edeceğini söyleyip bana sistemi gösterdi. Bende numarası olduğu için kendisine inandım. Sonra buradan ayrılıp gitti. Bende paranın geleceğini sandım. Ne para ne telefon geldi. Bizi mağdur etti. Buradan ona sesleniyorum; “İnsanları mağdur etme” dedi.