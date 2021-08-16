Kendisini darp eden şahsı tüfekle vurdu

Bolu’nun Seben ilçesinde alkollü iki kişi arasında çıkan kavgada darp edilen S.Ç., evinden aldığı tüfekle S.Ö.’yü karnından vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Seben ilçesi İzzet Baysal caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde farklı yerlerde alkol aldıktan sonra karşılaşan S.Ç. ve S.Ö. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada S.Ç. darp edildi. Olay yerinden ayrılan S.Ç. evinden aldığı tüfekle kavganın yaşandığı yere giderek S.Ö.’ye 2 el ateş açtı. Tüfekten çıkan mermilerden biri S.Ö.’nün karın bölgesine isabet etti.

Olayda ağır yaralanan S.Ö. kanlar içinde yerde kalırken, S.Ç. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ö., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. S.Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Akrabasının evinde yakalandı

Olayın ardından Bolu merkeze kaçtığı belirlenen S.Ç.’nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. S.Ç.’nin Semerkant mahallesinde bulunan akrabalarının yanında saklandığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.