Son Dakika
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: "Türkiye tek taraflı olarak AB ve AB üyelerinin liderlerine karşı tek taraflı adımlar atmıştır"
Kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcı adliyede duruşmaya girmek isterken yakalandı
Kocaeli Adliyesi’nde giydiği cübbe ile kendisini avukat olarak tanıtıp bir aileyi dolandırmaya çalışan ve duruşmaya girmek isterken şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 11.12.2020, 19:39
2
Kocaeli Adliyesi’nde giydiği cübbe ile kendisini avukat olarak tanıtıp bir aileyi dolandırmaya çalışan ve duruşmaya girmek isterken şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olay, dün Kocaeli Adliyesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, giydiği cübbe ile kendisini avukat olarak tanıtan S.B. isimli bir şahıs, gittiği Kocaeli Adliyesi’nde bir aileye, cezaevinde tutuklu bulunan oğullarının dışarı çıkmasını sağlayabileceğini söyleyerek para istedi. Aileyi dolandırmaya çalışan şahıs daha sonra bir asliye ceza mahkemesinde devam eden duruşmaya kendisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatı olarak tanıtarak girmeye çalıştı. Şahsın dolandırıcı olmasından şüphelenenlerin durumu haber vermesi üzerine S.B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın 5 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü