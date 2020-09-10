Kendisine yan bakan kişiye kurşun yağdırdı; 1 yaralı

Sultanbeyli’de mahallede yürüyen 2 arkadaşın, kendisine yan baktığını ileri sürerek yan bakan gence kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet etmesiyle 1 kişi yaralandı.

Olay saat 04.00 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Aktutan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş olan Salih Taşkın ile Halil İbrahim mahallede yürüyordu. Cadde üstünde yürüyen iki arkadaşın yanından bir otomobil geçti. Daha sonrasında otomobil sokağın başından geri dönerek iki arkadaşın yanına geldi. “Bize yan mı bakıyorsun” diyerek gençlerle sözlü tartışmaya tutuştu. Daha sonrasında arabada bulunan bir grup aşağı inip Halil İbrahimi darp etti. Bununla da kalmayıp arabadan inen bir kişi silahını çekerek Halil İbrahime ateş etti. Olay sonrası grup arabaya binerek hızla olay yerinden kaçtı. Durum hemen polis ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Halil İbrahimi hastaneye kaldırdı.

Beyaz bir otomobil içinden inen bir grubun kendilerine saldırdığını belirten Salih Taşkın,” Biz mahallede yürüyorduk beyaz bir araba geçti yanımızdan sonra gelip turladı. Beyaz araba sonra durarak bizi yanına çağırdı. Bizde gittiğimiz gibi bize saldırdılar. Arkadaşım yaralandı” diye konuştu

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.