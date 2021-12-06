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Kendisine vuran eşini öldüren kadına savcılıktan haksız tahrik indirimi talebi

Eyüpsultan’da boşanma aşamasındaki eşini darp edildiği sırada bıçaklayarak öldüren şüpheli Nuran Özdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Maktulün bıçaklandıktan sonra da şüpheliye vurmaya devam ettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Asayiş 06.12.2021, 12:58 06.12.2021, 13:05
Kendisine vuran eşini öldüren kadına savcılıktan haksız tahrik indirimi talebi

Eyüpsultan’da boşanma aşamasındaki eşini darp edildiği sırada bıçaklayarak öldüren şüpheli Nuran Özdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Maktulün bıçaklandıktan sonra da şüpheliye vurmaya devam ettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eyüpsultan’da, 22 Eylül günü boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir’i darp edildiği esnada bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli Nuran Özdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay gecesi Ahmet Özdemir’in arkadaşı ile birlikte, şüpheli Nuran Özdemir ve çocuklarının yaşadığı evin önüne geldiği, arkadaşının arabada beklediği ve maktul Özdemir’in arabadan inerek şüphelinin evinin kapısına gidip bağırarak ve hakaretlerde bulunarak kapıyı yumruklamaya başladığı belirtildi.

Şüpheli buzdolabının üstündeki bıçağı alarak, maktulü sol göğsünden yaraladı

Şüpheli Nuran Özdemir’in kapıyı açtığı ve Ahmet Özdemir ile tartışmaya başladığının anlatıldığı iddianamede, maktul Ahmet Özdemir’in şüpheliye eliyle vurduğu ve hakaret etmeye devam ettiği aktarıldı. İddianamede, tartışma esnasında şüpheli Nuran Özdemir’in evin girişinde bulunan mini buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak Ahmet Özdemir’i sol göğsünden yaraladığı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir’in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Şüphelinin yeğeni kendisini banyoya kilitledi, polisi aradı

Şüpheli Nuran Özdemir’in tanık olan yeğeni Elif A.’nın iddianamede yer alan ifadesinde, teyzesi olan şüpheli Nuran Özdemir ve çocuklara destek için şehir dışından geldiğini, olay gecesi yatmak üzereyken maktul Ahmet Özdemir’in evin kapısına gelerek yumruklamaya başladığını, hakaret ve küfürler eşliğinde bağırmasının üzerine kendisini banyoya kilitleyerek polisi aradığını, çocukların ‘yapma, vurma anneme’ şeklinde bağırdığını duyduğunu ve bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine şüpheli Nuran Özdemir’in kendisine ‘Elif koş ambulansı ara, polisi ara’ dediğini söylediği belirtildi. Tanık Elif A.’nın iddianamede yer alan ifadesinde, şüpheli Nuran Özdemir’in, sağlık ekipleri gelene kadar Ahmet Özdemir’in gömleğini yırtıp, kanamayı engellemek amacıyla havluyla tampon yaptığını, tampon yaptığı sırada ‘Ahmet, kendine gel’ diye bağırdığını ve daha sonra ambulansın gelerek Ahmet Özdemir’i hastaneye kaldırdığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli ile maktulün çocuğunun kavga esnasında araya girmeye çalıştığı belirtildi

Şüpheli Nuran Özdemir ile maktul Ahmet Özdemir’in 14 yaşındaki çocukları T. Ö.’nün ifadesinin de yer aldığı iddianamede, babasının sürekli alkol alarak şüpheliye şiddet uyguladığını, olay günü de babasının kapı açılır açılmaz annesine saldırdığını ve hakaretler eşliğinde vurmaya başladığını, kendisinin araya girmeye çalıştığı esnada şüphelinin aldığı bıçağı babasına doğrultarak ‘uzak dur, git buradan’ dediğini ve çıkan arbede sonucu Ahmet Özdemir’in bıçaklandığını anlattığı belirtildi. Komşularının beyanlarının da yer aldığı iddianamede, maktulün olay gecesi şüphelinin kapısını yumrukladığını ve şüpheli iki-üç defa ‘sokarım’ şeklinde bağırdığını duyduklarını söyledikleri kaydedildi.

Şüpheli, maktulün bıçaklandıktan sonra bile kendisine vurmaya devam ettiğini söyledi

İddianamede, şüpheli Nuran Özdemir’in ifadesinde ise maktulün kendisine vurması üzerine kendini korumak için eğildiğini ve maktulün başına vurduğunu, başından kan aktığını fark etmesi üzerine bıçağı alarak ondan kurtulmak amacıyla savurduğunu, bıçağın maktule geldiğini fark etmediğini ve maktulün bıçağı savurmasından sonra bile kendisine vurmaya devam ettiğini söylediği belirtildi. Şüphelinin maktulün elinden kurtulmak için diğer odaya kaçtığını ifadesinde söylediğinin yer verildiği iddianamede, yan odadayken çocuğunun bağırması üzerine tekrar maktulün yanına geldiğinde maktulün yerde yattığını gördüğünü ve hemen bir havluyla tampon yaptığını ve amacının öldürmek olmadığını anlattığı aktarıldı.

Şüphelinin şiddetli elemin etkisiyle maktulü bıçakladığı vurgulandı

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Nuran Özdemir’in maktul Ahmet Özdemir’e bıçak doğrulttuğu, iki-üç kez ‘sokarım sokarım’ şeklinde sözler söylediği ancak maktul Ahmet Özdemir’in şüpheli Nuran Özdemir’e vurmaya devam ettiği ve bunun üzerine şüphelinin haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla maktulü yaraladığı, daha sonra hastaneye götürülen maktulün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Şüpheli Nuran Özdemir’in ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Özdemir önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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