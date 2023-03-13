Kendisine doğru koşan köpekleri fark etti, otomobil üzerine çıktı

Kırşehir’de başıboş köpek saldırısından kaçan genç, otomobil üzerine çıkarak köpeklerin saldırısından kurtuldu.

Yenice Mahallesi’nde bir genç, boş bir arazi üzerinden kendisine doğru koşan köpeğin saldırısından kaçarken otomobilin üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Yenice Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, üzerine doğru koşan köpekleri fark eden genç koşmaya başladı. Köpeklerin üzerine doğru koşmaya başlamasıyla araba üstüne çıkan genç, köpeklerin başka yöne gitmesiyle yoluna devam etti.