Kendisine çarpıp kaçan otomobilin parçalarını toplayıp şikayetçi oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde pazar alışverişi sonrası eve dönüş yolunda otomobilin çarpması sonucu hastanelik olan adam, kaçan sürücüsünün aracından düşen parçaları delil olarak toplayıp eve getirdi. Parçalardan yola çıkarak araç sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi isteyen yaralı adam, "7 tane platinim var, onlara zarar gelseydi benim ömrüm bittiydi. Arkadan başka bir araba gelseydi, kesin öbür dünyaya gönderirdi" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi, Burmahancı Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Olay anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, Ramazan Daldal’ın arkasından gelen otomobilin çarpması ve durmadan yola devam etmesi görüntüleri yer aldı. Talihsiz adam, pazardan aldığı sebze ve meyveler ise yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adamın, yapılan kontrollerde vücudunda çıkık ve yırtık meydana geldiği belirlenirken, yüzü ise tanınmayacak hale geldi.

"Biz insan sütü emdik, müdahale edilecekse edilir"

Olay anında yaşadıklarını anlatan Ramazan Daldal, "Pazar yeri dönüşü yolun şarampol kısmında su birikintisi olduğu için yolun soluna geçmeye mecbur kaldım. Arkama baktım, araba ile mesafem uzaktı. Geçerim diye hesap ettim. Araba hızıyla tepemden aşağıya ıslattı, ben ne yaptığımı bilmiyorum. Arabanın ayna kısmına vurmuşum ve beni o anda yere uzattı. Daha sonra ben bağırınca arabanın kornasına bastı, dörtlüyü yaktı, daha da hızlandı. Sonra markettekiler koştu ve oğlumu aradım. Sonra ambulans geldi, beni hastaneye sevk etti. Sonra polis gelmiş ve inceleme başlatmış. Hastanede filmlerim çekildi, sağ kolumda ve kürek kemiğimde çıkık ve yırtık olduğu tespit edildi. MR çekildikten sonra durum net belli olacak. İnsan durur, kediye de çarpsa bir canlıya da vursa durur ve geçmiş olsun denilir. Biz insan sütü emdik, müdahale edilecekse edilir, sonra durumuna göre hastaneye götürülür, gereken neyse o yapılır. O zaman ben de ondan şikayetçi olmazdım" diye konuştu.

Parçalar üzerinden sürücünün kimliğinin tespit edilmesini isteyerek şikayetçi oldu

Kaza sonrası durmayarak yoluna devam eden sürücüye seslenen Daldal, "Otomobil vurunca dağdan gelen domuz sandım açık ve net. Öyle araba kullanılmaz, burası şehir içi ve bu kadar hızlı araba kullanılmaz. O yüzden zoruma gidiyor. Dizimde, kolumda ağrılar var. Sağ kolum tutmuyor. Allah’tan aynaya vurmuşum. Yoksa vücudumda 7 tane platinlerim var, onlara zarar gelseydi benim ömrüm bittiydi. Allah’tan arkasından bir araba gelmedi, gelseydi kesin öbür dünyaya gönderirdi" diye tepkisini dile getirdi.

Diğer taraftan Daldal, olay yerinde çarpmanın etkisi ile araçtan düşen parçaları delil olarak topladı. Parçaları evine getiren ve gözü gibi bakan Daldal, parçalar üzerinden sürücünün kimliğinin tespit edilmesini isteyerek şikayetçi oldu.