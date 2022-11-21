Kendini yakan kadın hayatını kaybetti

Elazığ’da kendini yakan bir kadın, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da üzerine yanıcı madde dökerek kendini yaktığı ileri sürülen Kıymet A. (62), kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans uçakla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi’ne sevk edildi. 6 gündür Samsun’daki hastanede tedavi altında bulunan Kıymet A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.