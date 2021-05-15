Kendini vuran muhtar balkondan düştü

Samsun’da balkonda kendini vuran muhtar aşağı düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Sarıtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıtaş Mahallesi Muhtarı 5 çocuk babası Hüseyin Arslan (48) birinci kattaki evinin balkonunda tabancayla kafasından kendini vurdu. Sırtı sokağa dönük halde balkonun kenarında otururken kendini vuran muhtar Arslan yaklaşık 4 metre yükseklikten park halindeki aracın önüne düştü. Ağır yaralanan Hüseyin Arslan kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.